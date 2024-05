Elezioni comunali a Baronissi: Anna Petta presenta le sue liste

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Sabato 18 maggio 2024 alle ore 18:30, presso il suggestivo scenario del Parco della Rinascita, presenteremo insieme i candidati che mi accompagneranno in questa stimolante avventura verso il futuro di Baronissi. Questo momento riveste un'importanza fondamentale per la nostra comunità. Sarà un'occasione per condividere idee, valori e progetti, oltre che per impegnarci attivamente per realizzare la grande visione programmatica che abbiamo immaginato per Baronissi. La presenza e la partecipazione dei cittadini saranno essenziali per dare forza e coerenza al nostro messaggio di cambiamento positivo. Il nostro è un progetto straordinario, illuminato dall'entusiasmo crescente e dalla forza della nostra comunità. Una visione politica moderna che promuove la libertà, la democrazia e l'inclusione, ancorata a saldi principi etici alla base del nostro essere e di ogni azione amministrativa e politica. Mi sento onorata di guidare una coalizione unitaria, fondata sul dialogo, composta da tre liste: la lista "Anna Petta Sindaco", la lista "Uniamoci per Baronissi" e la lista del “Partito Democratico”. Insieme, costruiremo una Baronissi più forte, inclusiva e promettente per le generazioni future. Il nostro impegno è saldo, il nostro entusiasmo è contagioso e il nostro obiettivo è chiaro, ma soprattutto concreto e reale: lavorare incessantemente per il benessere e lo sviluppo di ogni cittadino. Vi invito quindi a partecipare numerosi a questo momento di condivisione e impegno civico. Insieme possiamo fare la differenza e dare a Baronissi il futuro che merita. La bellezza di questa campagna elettorale è l’entusiasmo che ci arriva dalle persone. Un’idea contemporanea di politica che aggrega sempre di più. Siamo fieri della verità dei legami umani che abbiamo instaurato, ciascuno nel proprio tessuto sociale, uniti dall’amore profondo per la nostra Città. Forti delle nostre competenze, con le radici ancorate al passato storico, costruiamo nel presente il nostro sogno di domani. #oraèdomani”. A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.