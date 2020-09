Battipaglia, il sindaco ha scelto: Francesca Giugliano nuovo assessore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindaco Cecilia Francese ha scelto Francesca Giugliano quale nuovo Assessore. Insegnante di ruolo presso la scuola primaria, la Dott.ssa Giugliano vanta un ampio curriculum in ambito sociale. Notevole l’impegno profuso a sostegno delle categorie più deboli. Giugliano è infattio coordinatrice sia del centro antiviolenza che di “Una casa per la vita”, comunità di accoglienza per madri, gestanti e bambini e comunità educativa di tipo familiare nonché, inoltre, direttore della struttura casa Albergo per Anziani “La Verdesca”

La scheda

Non meno importanti le esperienze vissute come coordinatrice sociologa S.I.S.T ( sitema integrato sociale territoriale) presso il piano di zona, ambito S5 del Comune di Eboli, e come sociologa presso “Villa Maria” con funzioni di coordinamento delle attività. Importanti, altresì, risultano essere anche i titoli formativi. Al riguardo, la Dott.ssa Giugliano ha svolto un corso di perfezionamento biennale in didattica per competenze e modelli di valutazione formativa presso l’università degli Studi di Roma nonché un ulteriore corso di formazione residenziale “Progetto sociale” dalla durata di 60 ore. Nel 1998 il neo Assessore, conseguì la laurea in Sociologia.

La reazione

Queste le sue parole poco dopo la predetta nomina:”Sono molto felice ed onorata che la scelta del nuovo Assessore sia ricaduta sul mio nome. Ciò mi rende orgogliosa ma allo stesso tempo mi responsabilizza sul prossimo lavoro che andrà svolto. Al riguardo, preferisco che venga evidenziato proprio quest’ultimo aspetto, il lavoro, che rappresenta la base preponderante del mio modo di essere. Sono un tecnico e non un politico, e farò di tutto affinché le aspettative che il sindaco ha risposto sul mio lavoro vengano presto esaudite.”