Battipaglia, Civica Mente all'attacco: "Modifica allo statuto tapperà la bocca ai consiglieri"

"Speravamo in una speranza nuova, come ogni Natale. Invece quella che sta per nascere è una modifica dello statuto comunale fatta per tappare la bocca ai consiglieri stessi, per impedirgli da ora in avanti di avere voce in capitolo sullo sviluppo urbano della città". È un buon Natale amaro quello del movimento Civica Mente, che critica duramente la modifica dello statuto comunale che finirà all'attenzione del consiglio comunale di Battipaglia nei prossimi giorni.

L'affondo

"Li avete votati per essere rappresentati e loro, coi vostri voti, si apprestano a scegliere di non scegliere più. C'è poco da festeggiare ma noi lo facciamo lo stesso" conclude il post del movimento.