Battipaglia, Daniela Vocca nominata delegata al Turismo

Questa mattina la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha nominato Daniela Vocca delegata al Turismo. "La sua nomina - si legge nella nota del Comune - è stata voluta dalla sindaca Cecilia Francese e dall'assessore Egidio Mirra". Daniela Vocca non sarà un nuovo assessore ma avrà un ruolo di consigliere politico sui temi del turismo.

Il commento

"Ringrazio la sindaca Cecilia Francese e l’assessore Egidio Mirra per la fiducia riposta nella mia persona" afferma la neo delegata: "Il turismo rappresenta un settore importante non solo per Battipaglia, ma per tutti i comuni a sud di Salerno soprattutto nell’ottica del Masterplan che rappresenta uno strumento pianificatorio e programmatorio utile allo sviluppo, alla riqualificazione territoriale, ambientale e paesaggistica. È un processo in fase di avviamento e dobbiamo essere pronti. Credo che organizzare eventi nella nostra città sia utile ed opportuno per far… diciamo così… invogliare i cittadini alla condivisione e per riappropriarsi del senso di comunità e lanciare un messaggio: Battipaglia ha delle potenzialità! Mi rendo conto che non è facile, ma come dice Seneca non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele". "Lavorerò per la mia città con impegno e responsabilità e sarò sempre aperta al confronto ed alla sinergia con i comuni limitrofi perché credo che questo debba essere alla base di una comunità civile" conclude Daniela Vocca.