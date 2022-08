Battipaglia, interrogazioni "messe nel cassetto": sì all'audizione dell'opposizione in Regione

Il Difensore Civico Regionale ha accolto la richiesta di audizione avanzata dai consiglieri di opposizione Maurizio Mirra (Civica Mente), Azzurra Immediata a Gaetano Marino (Liberali e Solidali) in merito al comportamento dell'amministrazione Francese nei confronti delle istanze della minoranza. Molti, infatti, sarebbero i casi di "atti messi scientificamente nel cassetto". Stesso discorso per le interrogazioni "a cui non abbiamo ricevuto risposta, le mozioni e le proposte deliberative arenate nelle commissioni o, puntualmente, bocciate senza una valutazione nel merito".

L'audizione

Un comportamento segnalato al Difensore Civico Regionale che nei mesi scorsi ha chiesto lumi all'amministrazione circa i comportamenti denunciati. "Stanchi della mancanza di rispetto delle nostre prerogative di consiglieri comunali e del lavoro svolto con studio e dedizione - sottolineano i consiglieri - abbiamo chiesto aiuto all'organismo di garanzia regionale che ha, immediatamente, chiesto spiegazioni all'amministrazione. La risposta dell'amministrazione ha offeso ancora di più perché ci ha accusato di voler rallentare l'attività dell'ente e di fare una attività sostanzialmente inutile. Per questo, abbiamo inviato delle controdeduzioni che hanno ulteriormente specificato la correttezza della nostra azione e la giusta applicazione delle prerogative dei consiglieri comunali, chiedendo altresì una audizione, che ci è stata concessa. Non avremmo voluto arrivare a questo punto, ma dopo mesi di offese, omissioni e contrasti al limite della decenza, non potevamo più mettere da parte la nostra dignità".