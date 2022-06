Fratelli d'Italia Battipaglia, si dimette la portavoce cittadina Annalisa Spera

Annalisa Spera si dimette da portavoce di Fratelli d’Italia nel comune di Battipaglia. Un lungo percorso iniziato nel 2019 ma che oggi – spiega in una nota – “a causa di impegni familiari e lavorativi, non posso più assolverei come vorrei”.

Il messaggio ai dirigenti di partito

Poi si rivolge ai vertici del partito di Giorgia Meloni: “Ringrazio di cuore Imma Vietri e Ugo Tozzi che nel 2019, da portavoce provinciali, mi hanno accordato la loro fiducia, ringrazio l’attuale coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore per il sostegno che mai mi ha fatto mancare in questo lungo percorso e in ultimo, ma non per importanza, ringrazio l’onorevole Edmondo Cirielli e il Senatore Antonio Iannone. Un grazie particolare agli amici, prima che colleghi politici, che con me hanno insediato il direttivo che ho provveduto a nominare poche settimane fa e che con le mie dimissioni decade. Ci sarà spazio per nuove attività. Io resto una tesserata di Fdi e continuerò a svolgere attività politica sul nostro territorio” conclude Spera.