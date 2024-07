Battipaglia, esposto all'Anac dell'opposizione: "L'assessore Giugliano è incompatibile"

I consiglieri comunali di Battipaglia Azzurra Immediata, Gaetano Marino, Luigi D’Acampora e Maurizio Mirra hanno presentato un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) riguardante la nomina di Francesca Giugliano a presidente del "Consorzio Tusciano Solidale".

L'esposto

Secondo i consiglieri di minoranza, la nomina di Giugliano, attuale assessore alle politiche sociali, sarebbe illegittima poiché violerebbe la delibera Anac n. 362 del 20 luglio 2023, che impedisce ai membri della giunta o del consiglio comunale di ricevere incarichi di amministratore di enti pubblici nei due anni successivi. Inoltre, sostengono che Giugliano, in quanto proponente dell'atto deliberativo che ha portato alla costituzione del consorzio, ha agito in conflitto di interessi, compromettendo la trasparenza del processo. I consiglieri denunciano anche la mancata pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio, inclusi quelli di nomina degli organi direttivi, come richiesto dalla legge, violando così gli obblighi di trasparenza. I consiglieri chiedono quindi all'Anac di intervenire per annullare la nomina di Giugliano e garantire la pubblicazione di tutti gli atti del consorzio.