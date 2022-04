Comune di Battipaglia, nominato il nuovo amministratore della società "Alba"

La sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ha firmato il decreto di nomina dell’amministratore unico di Alba Ecologica S.R.L., la società in house a cui sono affidati i servizi comunali di igiene urbana e vari altri servizi.

La scelta

A seguito della procedura di selezione pubblica espletata la prima cittadina ha individuato l’ingegnere battipagliese Aniello Carrafiello. Laurea in Scienze Biologiche, l’ingegnere 60enne ha un lungo curriculum professionale che ha convinto la sindaca ponendolo a capo della società. Dopo il gran lavoro messo in campo dall’ex amministratore Palmerino Belardo, che ha rimesso in ordine i conti di Alba S.R.L. e iniziato una attività di reale risanamento, è ora il momento di rilanciare la società partecipata del Comune di Battipaglia mediante l’attuazione del piano industriale.

Il commento

"Siamo ora operativi per il rilancio della società Alba – dice la sindaca Cecilia Francese - All'ingegnere Aniello Carrafiello va il compito importante di portare avanti questo lavoro. Vi era la necessità di una figura che avesse le competenze giuste per guardare al futuro della società e della gestione dei servizi di igiene urbana e altri servizi previsti dal piano industriale, continuando il grande e proficuo lavoro di risanamento di Alba che abbiamo avviato con l'ex amministratore unico ingegnere Palmerino Belardo, senza il quale non sarebbe ora possibile lavorare per assicurare un futuro alla società. A lui va il mio ringraziamento e quello dell'amministrazione tutta. Da subito, con il nuovo amministratore, avvieremo il piano industriale di Alba, obiettivo primario dell'amministrazione".