Battipaglia, Pd e Psi propongono un referendum sul distributore in città: Civica Mente dice no

"Non siamo tra i sostenitori del referendum consultivo". È la precisazione che arriva da Civica Mente dopo la conferenza stampa congiunta Pd-Psi in cui è stata annunciata l'indizione di un referendum consultivo per permettere alla cittadinanza di Battipaglia di esprimersi sull'ormai famosa questione del distributore di benzina da realizzare in via Domodossola. "Il nostro impegno - si legge nella nota del movimento rappresentato in consiglio da Maurizio Mirra - sarà quello di presentare quante più firme è possibile allo scadere dei '30 giorni di studio' chiesti dal sindaco, a supporto di quanto sostenuto sinora, in attesa della pronuncia del Tar sul ricorso presentato".

Il referendum

"Non vorremmo che - si legge ancora nella nota - con la scusa del referendum consultivo qualcuno possa provare a buttare la palla in tribuna in attesa dei tempi di sviluppo dello strumento democratico, rinviando ulteriormente l'assunzione di scelte e di responsabilità. In ogni caso, ribadendo quanto specificato all'inizio, riteniamo che ogni forma di strumento a sostegno della lotta sia auspicabile. Ci sembra però corretto precisare, come comunicato ampiamente alle segreterie del Pd e del Psi, che non sosterremo attivamente questo referendum e che non possiamo fregiarci dell'onore di esserne tra i promotori".