Battipaglia, il Pd all'attacco: "Il Puc è una telenovela" 

Conferenza stampa del Partito Democratico di Battipaglia dopo le dimissioni dell'assessore all'Urbanistica Gianpaolo Lambiase.Un incontro volto anche a fare il punto della situazione sulla questione Puc, sempre più al centro della polemica ed atteso da oltre cinquant'anni. Al netto delle dichiarazioni ufficiali, sembra che siano state proprio le divergenze interne alla maggioranza sul nuovo Puc alla base della rottura con Lambiase. Una situazione che il Pd, dai banchi dell'opposizione, ritiene "simbolo dell'assenza di programmazione da parte dell'amministrazione Francese".

Le dichiarazioni

Sul tema Puc si espresso il consigliere democrat Antonio Visconti: "Passano i mesi ma la situazione non cambia, anzi peggiora. I limiti che abbiamo da sempre denunciato, a cominciare dall'assenza di prospettiva, emergono sempre più. Sulla questione urbanistica i fatti sono noti. Delle due l'una: o non si vuole assumere una decisione o esistono forti scontri all'interno dell'amministrazione. Ora si dovrebbe parlare di altro: rigenerare la città ed accedere ai fondi del Pnrr. Ad oggi sui temi centrali per lo sviluppo del territorio non esiste progettazione". Di "telenovela Puc" parla invece il segretario cittadino del Pd, Anna Raviele: "Le dimissioni dell'assessore - sottolinea - dovrebbero rappresentare un'occasione di riflessione per chi amministra. Questo è già il secondo assessore che si dimette per via del Puc. Siamo davanti ad una vera e proprio telenovela e non riusciamo a capire come un provvedimento così importante possa essere varato senza un confronto con la città. All'amministrazione diciamo: basta con l'ambiguità".