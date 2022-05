Battipaglia, il Pd scrive alla sindaca: "Furti, risse e spaccio sono all'ordine del giorno"

Il Pd di Battipaglia scrive alla sindaca Cecilia Francese per sollecitare interventi sulla questione sicurezza. “Furti, risse e spaccio sono all’ordine del giorno” afferma la segretaria dei democrat, Anna Raviele, che attacca: “C’è bisogno di risposte concrete da dare in primis alla nostra comunità, ma anche ai commercianti e a tutti gli operatori economici costretti quotidianamente a convivere con episodi di microcriminalità che puntualmente rimangono impuniti”.

Pesa, come un macigno, l’assenza di telecamere sul territorio: i pochi occhi elettronici ormai rimasti attivi sono comunque obsoleti, i controlli non sono sufficienti e, giocoforza, i malviventi sguazzano in questo clima di paura e di incertezza. Nei giorni scorsi anche Confesercenti ha alzato la voce elencando una serie di episodi di cronaca, buona parte accaduti addirittura ai piedi del Palazzo di Città, che sfiduciano e sfavoriscono le piccole e medie imprese. La presenza delle forze dell’ordine sul territorio deve essere strutturale. I cittadini e i commercianti non devono essere abbandonati a sé stessi. La politica è chiamata a dare risposta: non con la voce, ma con i fatti. E, per questo, invitiamo la Sindaca e l’amministrazione comunale tutta a non restare più a guardare mentre la nostra città si spegne.