Elezioni comunali a Battipaglia, nuova riunione del tavolo di centrosinistra

Ieri sera presso il Centro Sociale di Battipaglia si è nuovamente riunito il “Tavolo programmatico del Centro-Sinistra” formato da Partito Democratico, Italia Viva, PSI, Campania Libera, Noi Campani, Democratici e Progressisti, Centro Democratico, +Europa, Europa Verde, Ambientalisti, PER Persone e Comunità. All'incontro hanno partecipato anche alcune importanti associazioni. E’ in corso un importante confronto e dibattito tra i partecipanti che porterà entro pochi giorni alla stesura della proposta alternativa programmatica per la Città di Battipaglia. L’idea e l’obiettivo di questa ampia coalizione è la costituzione di un nuovo e solido progetto politico amministrativo (2021-2031) che possa individuare quanto prima la figura di sintesi capace di rappresentare tutti alla guida della Comunità. Il Tavolo di lavoro è sempre aperto alla partecipazione di tutte le forme di aggregazione civica e movimenti che ne condividono i valori, lo spirito e gli obiettivi che la coalizione rappresenta a tutti i livelli istituzionali, nell’esclusivo interesse dello sviluppo socio, economico e ambientale del territorio e della Città di Battipaglia.