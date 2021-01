Bellizzi, si dimette il Revisore dei Conti: opposizione all'attacco

"Che tra i conti del comune di Bellizzi ci sia qualche cosa che non va lo si era capito da tempo": lo ha detto il consigliere Angelo Maddalo puntando il dito contro "una maggioranza chiusa a riccio che non risponde alle denunce di debiti, sollevate pubblicamente dall’opposizione. C’è di mezzo l’esistenza o meno della vita economico-amministrativa del comune di Bellizzi e sembra che si voglia parlare di altro". L'opposizione all'attacco, dunque, dopo le dimissioni del revisore dei conti.

Chissà come mai una carica così prestigiosa viene rigettata da chi si avvicina al nostro Comune? Sarà una coincidenza oppure chissà, potrebbe esserci qualcosa che non va nella contabilità comunale, come per altro da noi denunciato più volte a mezzo stampa e in consiglio comunale, per la quale nessun revisore vuole prendersi alcuna responsabilità?

Ma cosa starà veramente accadendo all’interno degli uffici comunali? Qual è la vera ragione per cui un compito di alto livello, viene abbandonato? Avevamo forse ragione quando denunciavamo che nella contabilità comunale c’è qualcosa che non quadra? Bisognerebbe che il primo cittadino ci spiegasse una volta per tutte la reale situazione del Comune di Bellizzi.