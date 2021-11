Bellizzi, Fratelli d’Italia promuove un incontro pubblico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Stamattina a Bellizzi il partito di Fratelli d’Italia ha promosso un incontro pubblico con i cittadini per parlare delle esigenze del territorio e non solo. Ad intervenire il delegato comunale Maddalo Angelo ed il capogruppo Rolando D'alessio per quanto riguarda il comune di Bellizzi, seguiti dai parlamentari Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone, il coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore il consigliere regionale Nunzio Carpentieri ed Alberico Gambino.

Maddalo dichiara: Oggi è tornato il sole su Bellizzi, una grande manifestazione che dà voce alla minoranza consiliare grazie alla forbita presenza dei cittadini e di chi, sul territorio, ha contribuito all’organizzazione dell’evento. Inoltre oggi abbiamo presentato i nomi di un gruppo nascente di tesserati pronti a far crescere il partito sul nostro territorio comunale. Grazie all'onorevole Edmondo Cirielli ed ai dirigenti che, con la loro presenza, hanno rafforzato l’opposizione nel nostro Comune.