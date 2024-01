Elezioni a Bellizzi, Fratelli d'Italia: "Dialogo con chi vuole l'alternativa, no a personalismi"

Fratelli d’Italia a Bellizzi è pronta ad allargare il confronto con i movimenti e le liste civiche che si proporranno in alternativa alla maggioranza che, attualmente, sostiene il sindaco Mimmo Volpe. Il direttivo cittadino, questa mattina, ha tenuto una conferenza stampa presso la sede locale del partito per posizionarsi in vista delle elezioni comunali di primavera. Al momento, nessuna indicazione del candidato sindaco.

La posizione in campo

Il consigliere comunale Angelo Maddalo ha spiegato: “Ci apriamo alla città ed abbiamo dialogato con le parti che sono contro questo sistema che da anni mortifica questa città. Non ci sono candidati sindaco senza prima un progetto unitario, senza una visuale. Per arrivare a quello c’è bisogno di un lavoro fisiologico che va realizzato”. Quanto al dialogo con Nicola Pellegrino, che di fatto è già sceso in campo, Maddalo ha precisato: “È un errore partire da questi presupposti, atteso che possono essere questi i due nomi, ma non possiamo chiudere già il campo. Non possiamo impelagarci nei personalismi. La cosa che va evidenziata è che per la prima volta si sta portando avanti un progetto unitario, che eviti la frammentazione dell’elettorato. Un progetto che deve aggregare e che possa mettere le basi per una nuova alba dopo 30 anni di egemonia. Le nostre sono prospettive diverse, perché abbiamo voglia di creare opportunità vere per questa città”.