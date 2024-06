Comune di Bellizzi, Volpe presenta la nuova Giunta: tutti i nomi

Anche a Bellizzi il sindaco Mimmo Volpe applica la regola secondo la quale “squadra che vince, non si cambia”. E cosi’, in occasione della prima seduta del Consiglio Comunale, dopo la sua terza vittoria consecutiva, ha ufficialmente presentato alla città la Giunta Comunale, identica per composizione e deleghe a quella con la quale ha affrontato la campagna elettorale.

I nomi

A Fabiana Siani va la delega per la “Pubblica Istruzione”, a Cristina Florio, invece, la delega per lo “Spettacolo” ed, infine, ad Antonella Capaldo, quella alla “Cultura”. Per la carica di vicesindaco, c’è il nome di Vitantonio Strifezza, con la delega all’ “Igiene Pubblica”, tematica a cui lo stesso Volpe, tiene molto e che negli anni ha visto Bellizzi, tra i comuni più puliti d’Italia; “Bilancio e Programmazione” ad Antonio Fereoli.

Deleghe importanti anche ai consiglieri: Maurizio Foglia, si occuperà di “Trasporto urbano/aeroportuale e Distretto commerciale”; a Gianluca D’Auria, la delega al “Turismo”; a Bruno Dell’Angelo, quella alle “Politiche Sociali”; a Stefano Ciccariello, all’“Urbanistica”; a Marina Giello, all’ “Ambiente”; ad Angelo Farella, infine, alla “Sicurezza Urbana”.