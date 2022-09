Bellizzi, Nicola Pellegrino aderisce ad Azione-Italia Viva

Continuano le adesioni al progetto politico di Calenda e Renzi in provincia di Salerno. L’ultima di peso riguarda il presidente del consiglio comunale di Bellizzi Nicola Pellegrino, che ha deciso di lasciare il fortino di centrosinistra del sindaco Volpe e di ufficializzare il suo passaggio ad Azione-Italia Viva per accendere i riflettori non solo sulle tematiche nazionali ma anche su quelle che sono le richieste dei territori.

L’annuncio

“La mia scelta – sottolinea Nicola Pellegrino – è giunta al termine di un attento momento di riflessione personale. Mi sono reso conto che l’attuale sistema politico nazionale, fagocitato dal dualismo feroce dei due poli di centrodestra e centrosinistra, non è in grado di affiancare il cittadino italiano in questa fase delicatissima della vita della Nazione. Ecco perché ho scelto la via del terzo polo, l’unica percorribile e che consente davvero di affrontare i temi più scottanti e le attuali emergenze del Paese, in modo serio e concreto, per dare risposte sia a livello nazionale che ai territori locali. Mi sono confrontato con il coordinatore provinciale di Azione Antonio D’Alessio ed abbiamo riscontrato una completa sintonia in tal senso. Sono certo che la comunità ed il territorio di Bellizzi sapranno accompagnare il processo di crescita del progetto “Azione/Italia Viva”, contribuendo in modo fattivo all’affermazione elettorale dei nostri candidati in occasione delle consultazioni del 25 settembre. Nei collegi territoriali abbiamo davanti una sfida complessa ma assolutamente aperta a qualsiasi tipo di esito e tutti i candidati di Azione/Italia Viva sono espressione di questo modo nuovo di fare politica”.