Beneficenza con la bandiera del Pd a Vietri, Musto (Lega): "E poi se la prendono con Salvini?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Matteo Salvini fa tanta beneficenza e solo perché è un esponente di destra è sempre un peccatore. Invece la beneficenza sponsorizzata con bandiere col simbolo del Pd non fa scalpore. Due pesi e due misure quelle adottate dai soliti criticoni che pur di far notizia criticano il nostro leader nazionale Matteo Salvini mentre proprio il Pd ha delegato i coordinamenti ad effettuare la beneficenza proprio come è avvenuto a Vietri sul Mare, dove il circolo Pd ha pensato bene di farsi pubblicità esponendo la triste bandiera con il simbolo del partito. Mi trovo d’accordo con quanto dichiarava Montanelli: “La sinistra ama talmente i poveri che quando va al potere li aumenta di numero”. Ed in effetti è quello che è accaduto nella bellissima Vietri sul Mare, dove i dirigenti locali del Pd che speculano sulle difficili condizioni di alcune famiglie hanno pensato di pubblicizzare con tanto di logo. L' iniziativa, che definisco lodevole, ma in alcuni casi poteva essere fatta in silenzio. Consiglio agli esponenti del Pd di guardare bene prima gli errori commessi in casa propria e poi di affacciarsi in casa degli altri.

Vincenzo Musto

Dirigente Lega