"Berlusconi Day" a Paestum: l'organizzazione della kermesse affidata ad Ernesto Sica

L'organizzazione del Berlusconi Day a Paestum sarà affidata a Ernesto Sica, coadiuvato dal senatore azzurro Franco Silvestro, dal responsabile regionale giovani Michele Vitiello e dalla responsabile regionale donne Carla Ciccarelli. L'evento vedrà lo stato maggiore di Forza Italia impegnato per tre giorni a discutere di competitività, oltre che a celebrare il “Berlusconi Day”. “Sica, che si occuperà dei grandi eventi, insieme agli altri indicati, avrà la responsabilità di un evento unico che unirà la storia e il futuro di Forza Italia", spiega una nota.

Parla Martusciello

"Abbiamo scelto Paestum - dichiara Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo e coordinatore regionale Forza Italia in Campania - perchè rappresenta quello che il Sud potrebbe essere. Il tempio di Paestum è unico al mondo, la sua ricettività alberghiera è straordinaria in un contorno di spiagge da bandiere blu. Eppure è l'emblema di un Sud che non è mai stato valorizzato adeguatamente. Il 29 settembre ribalteremo l'idea di Sud che tornerà con Forza Italia ad essere protagonista”.