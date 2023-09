Berlusconi Day: a Paestum un murales con foto inviate da simpatizzanti

Sono già centinaia le foto scattate con Silvio Berlusconi inviate da militanti di FI e simpatizzanti del fondatore di Forza Italia per comporre il gigantesco murales a lui dedicato che sarà realizzato in occasione del Berlusconi day, in programma a Paestum dal 29 settembre al primo ottobre. Chi vuole essere inserito nel quadro di volti può inviare la sua immagine alla mail ioesilviopersempre@gmail. com.

L'iniziativa

Oltre agli scatti con il Cavaliere, è possibile anche inviare, utilizzando la stessa mail per avere informazioni, opere e cimeli su Silvio Berlusconi per la mostra che sarà allestita a Paestum. Il responsabile organizzativo Ernesto Sica spiega: "La risposta che le iniziative legate al Berlusconi day stanno incontrando testimoniano l'attaccamento a Silvio Berlusconi e l'interesse per la manifestazione di Paestum. In Forza Italia c'è grande entusiasmo e voglia di condivisione e partecipazione. Il Berlusconi day sarà un evento unico che aprirà la stagione politica alla ripresa autunnale e vedrà la partecipazione di ministri ed esponenti politici di primo piano per discutere delle prossime scadenze elettorali, a partire dalle elezioni europee".