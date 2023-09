Tutto pronto per il "Berlusconi Day" a Paestum, Martusciello: "Attese 3mila persone"

Oltre 400 giovani e 200 ragazze arriveranno dalla Campania per il Berlusconi Day che si svolgerà dal 29 settembre (giorno in cui sarebbe caduto il compleanno del Cavaliere) al primo ottobre a Paestum. Una tre giorni di dibattiti con al centro il voto per le europee con la partecipazione prevista di oltre 3mila militanti e simpatizzanti di Forza Italia. I numeri della kermesse che celebra anche il fondatore del partito li elenca il coordinamento regionale della Campania, guidato da Fulvio Martusciello.“La nostra regione, grazie allo straordinario lavoro del responsabile nazionale adesioni, Tullio Ferrante, si prepara a diventare la regione più azzurra di Italia”.

Il programma della manifestazione, che ha già fatto registrare il tutto esaurito delle strutture ricettive, è ancora da svelare. “Sarà il presidente Tajani ad annunciare l’agenda – dice Martusciello – agli incontri e alle tavole rotonde previste interverranno, oltre a ministri, esponenti di Governo e dirigenti politici di Forza Italia, manager di imprese ed esponenti dell’associazionismo. Il senatore Francesco Silvestro, presidente della commissione bicamerale per le Questioni regionali, sottolinea “lo sforzo organizzativo per una riuscita ottimale del Berlusconi day”. Il deputato Francesco Maria Rubano evidenzia i messaggi attesi di Manfred Weber, presidente e capogruppo del Ppe e di Roberta Metzola, presidente dell’ europarlamento, che “dimostrano l’ancoraggio del nostro partito al Partito popolare europeo”. Per il deputato Annarita Patriarca è da sottolineare la compattezza con la quale Forza Italia si è ritrovata per l’ evento di Paestum “nel solco dell’appello all’unità del presidente Berlusconi”. Ernesto Sica, responsabile organizzativo dell’evento, infine, spiega che giovani e ragazze saranno divisi in cinque diversi villaggi. “A Paestum – conferma – da tempo ormai si registra il tutto esaurito”