Bicchielli all'attacco: "Nel salernitano un sistema concentrato solo sul potere"

"Qui c'è un sistema che ha occupato i posti della politica e non ha consentito alle persone di crescere e di migliorare provando a fermare, ma non riuscendoci, coloro che si sono opposti a questo sistema". È quanto affermato dal deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli, in visita a Pontecagnano Faiano presso il comitato elettorale del candidato sindaco Giuseppe Bisogno.

"Schema vincente"

"Dobbiamo dare atto a Bisogno - ha aggiunto Bicchielli - di aver unito le forze politiche e le migliori energie civiche della città. Uno schema che ci ha permesso di vincere in molte parti d'Italia. L'unico candidato sindaco isolato politicamente si chiama Giuseppe Lanzara". Bicchielli è intervenuto anche sulla triste vicenda di Marzia: "Gravi disattenzioni da parte di chi doveva tutelare quella ragazza. Chi fa il sindaco è responsabile di quello che fanno i suoi uffici. Stiamo valutando se presentare un'interrogazione parlamentare".