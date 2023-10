"Il sindaco e la sua giunta, cui piace bocciare gli altri, sono stati bocciati ancora una volta dal Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere sfavorevole al bilancio di previsione 2023 – 2025 dell’amministrazione Servalli. Il fatto non sorprende. Considerato l’andamento dei dati di bilancio degli ultimi anni, ci saremmo meravigliati se i revisori avessero espresso parere favorevole". A scriverlo sono i quattro partiti che compongono il centrodestra di Cava de' Tirreni: Fdi, Forza Italia, Noi Moderati e Siamo Cavesi. Nel mirino la bocciatura, da parte dei revisori, del bilancio di previsione 2023-25.

La nota

"Quanto è accaduto - si legge nella nota - impone però due riflessioni. Innanzitutto, il Collegio dei Revisori dei Conti (composto da tre membri) ha deliberato a maggioranza. I due componenti sorteggiati dalla Prefettura hanno espresso voto negativo, mentre il Presidente, eletto dalla maggioranza dei consiglieri comunali, ha votato favorevolmente, sia pure con riserva. Quello che ne risulta è un conflitto tra Revisori di nomina tecnica (contrari all’approvazione del bilancio) e Revisore di nomina politica (favorevole). La circostanza fa riflettere ancora di più se si ricorda che il Presidente precedente aveva preferito dimettersi proprio a seguito degli attacchi contro il Collegio fatto dal Sindaco in consiglio comunale. C’è poi il fatto, anche questo non nuovo, per il quale la reazione del Sindaco è stata quella di attaccare immediatamente i Revisori, atteggiandosi, come suo solito, a vittima di un complotto. Crediamo che in nessun posto del mondo possa accadere che un’amministrazione allo sbando, che approva in continuazione debiti fuori bilancio, che ha presentato un piano pluriennale di rientro (bocciato dal Ministero dell’Interno - COSFEL) dal disavanzo (stratosferico) da essa stessa creato, si senta titolata ad attaccare l’Organo individuato dalla legge al controllo dei conti dell’ente, mettendo in dubbio la correttezza e la buona fede dei suoi componenti, pubblici ufficiali. Accade solo a Cava de’ Tirreni, e solo con questo Sindaco. Abbiamo toccato il fondo. Temiamo che Servalli non si sbagli riguardo una cosa, quando cioè si dichiara sicuro che in Consiglio comunale sarà approvato anche questo bilancio. I consiglieri disposti ad alzare la mano, come quelli disposti a non presentarsi, fin qui li ha sempre trovati, e probabilmente li troverà anche stavolta. Se ciò avverrà, e se i consiglieri dell’attuale maggioranza decideranno di continuare a sostenere questa disastrosa amministrazione votando a favore o non presenziando al voto, la città dovrà pagare anche questo conto".