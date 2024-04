Errore nel bilancio comunale, Pessolano (Oltre): "La nave rischia di andare a fondo ma chi la guida sta a guardare"

Continua la polemica politica sull’errore di calcolo del bilancio che ha portato ad una nuova convocazione del consiglio comunale per giovedì 11 aprile. Ad alzare il tiro è il capogruppo di Oltre Donato Pessolano che denuncia: “La nave di Palazzo Guerra rischia di andare a fondo ma chi la guida sta a guardare".

La polemica

Per l’esponente di opposizione: "La riunione della conferenza dei capigruppo tenutasi ieri pomeriggio ha stabilito la convocazione urgente dell'assise per tentare di rimediare al grossolano errore con l'omessa indicazione di una quota di disavanzo tecnico nel bilancio di previsione, che altera la rappresentazione della situazione finanziaria della nostra città, peraltro particolarmente critica. L'approssimazione sul bilancio non è tollerabile e quest'episodio è la punta dell'iceberg di anni ed anni di mala gestio che colpisce, ormai, ogni settore e mortifica i cittadini che, in occasione delle elezioni del 2021, hanno dato fiducia alla proposta politica di quest'amministrazione. Quest’ultima, peraltro, non lavora in autonomia, ma ha bisogno del perenne supporto del Governatore per continue strigliate e dell’omonimo onorevole, che, come accaduto qualche giorno fa, riserva riflessioni - per quanto importanti - sui monumenti storici, senza preoccuparsi, però, dei conti di una città che di questo passo finirà presto nel baratro".