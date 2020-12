Assestamento di bilancio e amministrative 2021: parla il consigliere Stasi

Oggi alle ore 17.00 il consigliere comunale di Salerno Pietro Stasi terrà, presso la sede dell’Associazione in Via Claudio Guerdile, una conferenza stampa sul delicato tema dell’assestamento generale del Bilancio di Previsione 2020, l’approvazione del Bilancio Consolidato esercizio finanziario 2019 del comune di Salerno. L’appuntamento sarà l’occasione per rappresentare la sua posizione alla prossima competizione elettorale delle amministrative 2021.

Lo scenario

E' molto probabile che il consigliere annunci anche il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Michele Sarno, presidente emerito della Camera Penale. Sarno ha già anticipato a Salernotoday alcuni punti del suo programma e lanciato la sfida al sindaco uscente Vincenzo Napoli: “E’ una brava persona, ma è impossibilitato a prendere decisioni”. Sarno sarà sostenuto da tre liste civiche ma ha precisatio che Assotutela ha annunciato la presentazione di una propria lista (la quarta) ed è in via di definizione anche una lista under 40.