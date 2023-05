Bilancio a Sarno, Rega (FdI): “Si faccia chiarezza”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una tre giorni di consiglio comunale a Sarno, per parlare delle problematiche più disparate. I consiglieri di maggioranza ed opposizione, infatti, si sono riuniti presso Palazzo San Francesco, sede dell’Ente comunale della città dei Sarrastri per portare avanti i lavori amministrativi. Significativa è stata l’approvazione del piano di protezione civile, ma anche del bilancio, sulla quale si è espresso il capogruppo in assise per Fratelli d’Italia, Antonello Manuel Rega. “Per ciò che concerne il piano di protezione civile – ha esordito il consigliere Rega – il mio voto è stato favorevole, poiché era necessario un adeguamento alle emergenze di vario tipo, tra le quali figura anche la pandemia. È un modo questo per assumere la consapevolezza che gli eventi calamitosi non sono lontani da noi, ed è per questo che c’è bisogno di portare avanti interventi per poter garantire la sicurezza del nostro territorio, anche perché Sarno dovrebbe essere quella meglio disposta in tale senso”. “L’approvazione del bilancio da parte della maggioranza – ha continuato il capogruppo del partito di Giorgia Meloni – fa emergere ancora una volta un dato preoccupante, ossia che la città, ancora una volta, rimane sullo sfondo, e mi spiego meglio. Ho domandato alla maggioranza se, in tale documento, fossero stati quantificati e verificati i contenziosi per quanto riguarda il risarcimento delle vittime della frana, anche perché, a tale proposito, bisogna ricordare che appena la problematica è emersa, il nostro sindaco ha convocato una riunione urgente, anche con noi consiglieri di opposizione. Da quel momento, però, non abbiamo più avuto contezza della situazione”.

“Bisognerebbe capire, a questo punto – ha continuato Rega – cosa rischia il Comune, se ci sono delle riserve per far fronte a tale situazione che sarebbe stato interessante trovare come voce nel documento di bilancio. Mi chiedo se quest’obbligo è stato ottemperato anche per i nostri concittadini, perché bisogna garantire un futuro a questa città, che non sia di dissesto”. Per il consigliere, inoltre, è bene ricordare che “nelle cose c’è un prima, un durante ed un dopo. Prima, l’Amministrazione avrebbe fatto bene a tutelarsi, sottolineando al Ministero di competenza che la città di Sarno è vittima e non carnefice. Viviamo un durante in cui si finge che il problema non esista, ed un dopo in cui bisognerebbe davvero guardare alle cose importanti per il futuro della nostra città”.