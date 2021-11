Bilancio consolidato e nuovo Ruggi in Consiglio Comunale, Fi e M5S: "E' irrituale, ricorso al Prefetto"

Esplode la polemica politica in vista del primo consiglio comunale a Salerno. Nel mirino delle opposizioni finisce la decisione della maggioranza di centrosinistra di inserire nell’ordine del giorno anche il bilancio consolidato e qualche altro argomento che – denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano “per legge dovrebbero dapprima passare ed essere approfondite nelle rispettive commissioni consiliari ancora non costituite”.

L’affondo del forzista

Per l’esponente berlusconiano “legge regole per “Cosa Loro” continuano ad essere un optional. Se avessimo votato il bilancio consolidato prima di Ferragosto (prima dello scioglimebto del vecchio consiglio) avremmo già avuto i trasferimenti erariali ed evitato il ricorso massiccio all'anticipazione di tesoreria (con risparmio di interessi passivi). Siamo disponibili ad un ulteriore consiglio anche entro il 30 novembre, per evitare ulteriori danni. L'Istituzioni e le regole però non possono più essere calpestate. Ricorreremo al Prefetto ed eventualmente alla giustizia amministrativa. Basta "abusi"!”.

La denuncia dei grillini

Molto critico anche il consigliere comunale Catello Lambiase (M5S): “La "nuova" amministrazione comunale parte già col piede sbagliato decidendo di inserire nell’ordine del giorno della prima assise comunale due punti che esulano dalla normale prassi del primo Consiglio: uno sull'approvazione del bilancio consolidato del Comune, l'altro sul vincolo di esproprio per la nuova sede del complesso del nuovo ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Questi due punti non hanno però visto il passaggio nelle Commissioni consiliari di competenza (che non si sono ancora formate ed insediate). Il tempo per permettere questo ulteriore passaggio c’era: bisogna e si poteva indire un Consiglio comunale a breve (entro il 30 novembre) passando così poi il tutto alle commissioni consiliari. Laddove ci siano stati errori nelle amministrazioni precedenti - per non aver approvato nei tempi di legge il bilancio - non si può scaricare poi tutto su questa nuova consiliatura. Ci opporremo in ogni modo e interverremo nei modi che riteniamo opportuni, affinchè la legge venga rispettata. Comincia da ora la nostra opposizione a Palazzo di Città".