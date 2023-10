Salario minimo, grande partecipazione al gazebo di Giffoni Valle Piana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Grande partecipazione al gazebo allestito questa mattina dal Movimento Cinque Stelle a Giffoni Valle Piana per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge, a prima firma del presidente Giuseppe Conte, per l’istituzione del salario minimo legale. Numerosi cittadini si sono recati presso il banchetto per apporre la loro firma e sostenere la proposta che, se approvata, farebbe aumentare di 804 euro in media le retribuzioni di 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori.

Promotrice dell'iniziativa sul territorio la senatrice Anna Bilotti, che ha incontrato cittadini e simpatizzanti per confrontarsi sul salario minimo e sulle tante battaglie portate avanti dal Movimento.

«La grande partecipazione registrata a Giffoni e in tutte le piazze in cui abbiamo organizzato i gazebo - spiega la senatrice Anna Bilotti - è la conferma che il tema del salario minimo rappresenta una priorità per i cittadini. Il fatto che il governo lo abbia bocciato è l’ulteriore prova dell’inadeguatezza di chi continua a ripetere di voler tutelare gli italiani e non si è reso conto, ad un anno dalle elezioni, che gli slogan non bastano».