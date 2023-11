Nasce "forzasalerno.it", il blog di Forza Italia per confrontarsi con i cittadini

Un blog per creare un momento di confronto tra i cittadini di Salerno ed il partito di Forza Italia. E’ questa l’iniziativa (www.forzasalerno.it) che il coordinamento cittadino del partito degli azzurri ha presentato per avere un filo diretto continuo con tutti i salernitani. L’obiettivo è ascoltare i problemi e le esigenze della cittadinanza, ma anche eventuali proposte da sottoporre porre all’attenzione alle istituzioni locali.

Gli obiettivi

Ad illustrare l'iniziativa nei dettagli il coordinatore cittadino dei forzisti Giuseppe Fauceglia: “La nascita di un blog resta sempre un’utile occasione di riflessione, anche con riferimento alle opportunità che possono essere offerte per uno scambio di idee e di proposte, specie in un contesto in cui difettano reali luoghi di confronto. Negli ultimi decenni si è potuto assistere allo scadimento del dibattito pubblico, troppo di frequente limitato alla mera “lamentazione”, senza alcuna concreta prospettiva nel delineare il presente e il futuro della nostra città e, probabilmente, della intera provincia. Si tratta, allora, di recuperare le linee fondanti di una partecipazione attiva, che non resti confinata nel recinto di una sola forza politica, ma che intende coinvolgere le diverse sensibilità che scorrono nelle vene di una città piegata ora nella rassegnazione ora nella sfiducia di qualsiasi cambiamento ora nel puro e semplice disinteresse per le sorti della cosa pubblica. Scriveva Alexis de Tocqueville che “quando il cittadino è passivo è la democrazia che s’ammala”, e l’intento del blog è proprio quello di superare la “passività”, di proporre soluzioni concrete ai problemi, di segnalare carenze e criticità nei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni. Il tentativo è quello di realizzare un contesto in cui le persone non restano in balia degli eventi, ma che contribuiscano attivamente alla soluzione dei problemi, ovvero di “ciò che si getta, si mette davanti”, ricordando che Platone affermava che “ogni problema ha tre soluzioni, la mia e la tua e quella giusta”, e l’intento del blog resta proprio quello di individuare la soluzione ritenuta “più giusta”. In questo può già vedersi la novità del blog, la sua ontologica diversità rispetto anche ad altre esperienze pregresse, in un contesto in cui la libertà di opinioni si estrinseca senza limite, se non quello della correttezza espressiva”.

I partecipanti

Alla conferenza stampa, avvenuta presso la segreteria politica dell’europarlamentare Lucia Vuolo, hanno partecipato, oltre a Fauceglia: il consigliere comunale Roberto Celano, il responsabile all’organizzazione Leonardo Gallo, il responsabile alla cultura Vittorio Acocella, il coordinatore di Forza Italia Giovani Pietro Costabile ed altri dirigenti del partito e del movimento giovanile.