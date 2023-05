Gori, la denuncia di Potere al Popolo e Casa del Popolo - Cohiba: "Bollette scomparse nel nulla"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al lungo elenco di disservizi legati alla gestione del sistema idrico integrato da parte della società Gori spa, abbiamo il dispiacere di aggiungerne un altro: la mancata consegna delle bollette alla cittadinanza.

Sono settimane che riceviamo segnalazioni in merito a questo problema e ai continui rimpalli di responsabilità tra Gori e l'ente (Nexive) che gestisce il servizio di consegna a domicilio dei bollettini postali di Nocera Inferiore. In alcuni casi, inoltre, Gori procede inviando un SMS sul cellulare degli utenti con l'importo da pagare e la data di scadenza, senza il dettaglio delle voci di pagamento.

A queste problematiche c'è da aggiungere che il semplice accesso allo sportello Gori di Via Napoli è reso complicato da procedure utilizzate durante il periodo del Covid che non hanno più senso di esistere: persone anziane o che provengono da altri Comuni sono rimandate indietro se non hanno effettuato una prenotazione online o attraverso l'aiuto di un CAF.

Il timore dei cittadini, in questo momento, è che alle prossime bollette possa essere aggiunta anche una mora per il mancato pagamento dei bollettini che non hanno mai ricevuto a casa.

Vi consigliamo di controllare a quando risale l'ultimo bollettino Gori che avete ricevuto e, nel caso ne manchi qualcuno, contattateci sui nostri social Potere al Popolo - Agro Nocerino-Sarnese e Casa del Popolo - Cohiba, oppure al numero 3517370764. Grazie al nostro sportello legale abbiamo già attivato una procedura di tutela per scongiurare la possibilità di pagare un'eventuale mora.

Da un punto di vista strettamente politico, non possiamo fare a meno di constatare che anche la nuova amministrazione comunale, nonostante abbia aderito alla Rete dei Comuni contro la privatizzazione dell'acqua, sia completamente assente per la cittadinanza.

Sa cosa sta accadendo ai propri cittadini? Sa come vengono trattate le persone, soprattutto anziane e sole, dallo sportello Gori presente nella propria città?

La cittadinanza ha bisogno urgentemente di uno sportello comunale che possa essere di aiuto per affrontare le tante problematiche legate alla gestione del servizio idrico integrato.

Perché è facile dirsi contro la Gori quando si è in campagna elettorale, firmare dichiarazioni di intenti davanti ai comitati per l'acqua pubblica, ma in concreto, poi, cosa fa la politica per dimostrare di essere davvero dalla parte dei cittadini e per rendere impossibile la vita alla Gori in ogni città in cui opera?