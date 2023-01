Primarie Pd, Bonaccini a Salerno: "Terzo mandato per De Luca? Lo decidono i campani"

"Sappiamo del momento di difficoltà ma dovunque vado vedo tanta gente. Penso che ancora una volta la partecipazione alle primarie sarà una grande festa democratica. Cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, sappiamo che abbiamo bisogno di rigenerare il Pd, abbiamo bisogno di un nuovo gruppo dirigente perché quando si perde da troppo tempo è naturale cambiare". Lo ha detto, questa sera, a Salerno, il candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, che ha partecipato ad un’iniziativa politica presso il centro sociale di Pastena insieme al deputato Piero De Luca.

Il futuro del partito

Presenti al gran completo i vertici del Pd salernitano, da numerosi amministratori locali ai dirigenti provinciali. "Possiamo pescare a piene mani nei territori, sia tra chi guida il partito sia tra chi amministra - ha sottolineato Bonaccini- c'è una classe dirigente già pronta nei territori, allenata". "Se divento segretario garantisco che non ci vorranno più sei mesi per fare un congresso perché sembriamo marziani nei tempi di confronto con le persone - ha aggiunto - garantisco che non succederà più che non ci si candida da parte del gruppo dirigente nei collegi uninominali perchè se sei leader il consenso te lo vai a raccogliere nei territori come capita a chi si candida alla guida di una regione o di un comune. Se sarò segretario i prossimi candidati al parlamento li sceglieranno gli elettori nostri con le primarie nei territori".

Terzo mandato per De Luca

Su un possibile terzo mandato per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, "decidono i campani. Se è possibile fare il terzo mandato decideranno i cittadini campani, gli elettori del Pd, del centrosinistra quale sia la candidatura migliore. Mica lo devo stabilire io. Non vedrei nemmeno perchè lo debba stabilire io". Poi ha ribadito: "Quando abbiamo deciso che Bonaccini era ricandidabile in Emilia-Romagna mica abbiamo chiesto a Roma chi dovevamo candidare. Abbiamo deciso con gli elettori del Partito democratico e del centrosinistra. Se volete un giudizio sul governo di De Luca ovviamente è un giudizio positivo".

L’assist di Piero De Luca

Il deputato salernitano ha confermato l’asse con il governatore dell’Emilia Romagna: "Siamo molto contenti, riscontriamo in ogni iniziativa un grandissimo entusiasmo, una grande partecipazione per la candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Partito democratico". "Crediamo molto nella sua figura, nella sua esperienza, nella sua militanza per rilanciare il Partito democratico - sottolinea De Luca - ripartendo dai territori, ripartendo dalla militanza, ripartendo da una classe dirigente piantata forte nel terreno, accanto alle persone in carne ed ossa, che possa dare davvero nuovo slancio e far ripartire il Pd". Per il deputato dem, il Pd bisogna "rilanciarlo, non smembrarlo, non liquidarlo, ma rilanciarlo e ricostruirlo con una nuova classe dirigente, nuovo linguaggio, nuovi programmi e nuovi contenuti che ci consentano di tornare in sintonia con il Paese reale".