Bonus 110 e scarsa efficienza dei tecnici comunali: la denuncia di Celano

Ha denunciato l’inefficienza degli uffici tecnici comunali (probabilmente per esiguità del personale disponibile) in relazione al tempo impiegato per consentire di visionare gli atti utili per fruire dei bonus 110 e delle altre agevolazioni in essere, il consigliere comunale di opposizione, capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano.

La nota

Molti tecnici evidenziano, infatti, che il SUE per rispondere ad una richiesta di accesso agli atti impiegherebbe, ormai, un minimo di 5 mesi. Ciò comporterebbe il rischio di far perdere a molti condomini e privati la possibilità di fruire dei bonus 110 e delle altre agevolazioni, nei tempi previsti dal D.L. 34/2020. Dunque, il consigliere ha inviato una nota al sindaco per far "verificare le motivazioni per cui l’archivio appare allo stato lento ed inefficace e per porre rimedio ad inefficienze che non solo potrebbero danneggiare cittadini poi impossibilitati ad usufruire di importanti agevolazioni ma che rappresentano un serio ostacolo al volano per l’economia cittadina che l’opportunità in essere sarebbe in grado di assicurare".