Elezioni comunali a Bracigliano, la maggioranza punta su Franco Angrisani

Sarà Franco Angrisani, già amministratore comunale negli anni passati nel Comune di Bracigliano, nome molto vicino all’area socialista, il candidato sindaco sostenuto dalla maggioranza dell’attuale primo cittadino Antonio Rescigno.

Il retroscena

Alla fine di una lunga trattativa, nella giornata di ieri, nel corso di una riunione con consiglieri comunali ed assessori, Rescigno ha ottenuto l’ok definitivo sul nome di Angrisani che, da oggi, è ufficialmente in campagna elettorale per le elezioni comunali del prossimo 12 Giugno. Era stato lo stesso Rescigno, per mantenere compatta la maggioranza, a proporre come candidato sindaco un nome esterno agli attuali amministratori del Comune di Bracigliano.