Comune di Bracigliano, Iuliano prepara la Giunta: ecco i primi nomi

Ad una settimana dalla vittoria alle elezioni comunali di Bracigliano, il sindaco Gianni Iuliano ha già pronta la sua giunta, che sarà ufficializzata nel corso del consiglio comunale in programma martedì 21 giugno.

Il toto-nomi

La nuova squadra di governo dovrebbe essere formata da: Ferdinando Albano vicesindaco e delega a turismo e spettacolo; Maria Siniscalchi, politiche sociali; Patrizia Botta, pubblica istruzione; per Giuseppe Albano dovrebbe esserci la delega alla comunità montana; mentre per Giuseppe De Maio quella agli affari economici e attività produttive. Gli assessori si dimetteranno dal ruolo di consiglieri, consentendo l’ingresso al Comune di Daniele Enrico, Marisa Sarno, Lello D’Amato, Antonio Nast, primi quattro dei non eletti. Infine, Rosa De Nardò e Domenico Moccia dovrebbero essere eletti rispettivamente presidente e vice del consiglio comunale.