Bracigliano, gruppo Radici: sconcerto per i diritti di segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie

Fa discutere l’adeguamento e il riordino dei diritti di segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie approvato dall’attuale Amministrazione Comunale di Bracigliano con delibera di Consiglio Comunale num.9 del 17 marzo 2023 richiamando la delibera di Giunta num. 10 del 19 gennaio 2023 con la quale si stabilivano per l’anno in corso, nella misura indicata nella tabella “A” di riferimento, l’incremento dei diritti di segreteria applicati nell’anno in corso dagli uffici Anagrafe – Elettorale – Stato Civile e dall’Ufficio Tecnico relativamente agli atti di natura urbanistico-edilizia e di trasporto funebre.

Ad evidenziarlo sono stati i Consiglieri di opposizione del Gruppo “Radici” composto dal capogruppo Franco Angrisani e dai Consiglieri Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella.

“Desta scalpore – dichiarano i Consiglieri di opposizione – questa improvvida manovra deliberata dall’organo esecutivo che si appalesa ulteriormente iniqua e vessatoria sulle tasche dei cittadini contribuenti, già duramente provati dagli effetti consolidati della ben nota crisi economica, dall’inflazione galoppante e dalle conseguenze sia dirette che indirette della fase post – Covid e del conflitto russo-ucraino in corso”.

“Pur comprendendo – spiegano ancora i Consiglieri di opposizione - che l’Ente locale deve attenersi alle prescrizioni e linee guida per quanto afferisce alla composizione e all’adeguamento dei tributi erariali, è altrettanto vero che una quota degli stessi è affidata, relativamente all’entità e/o misura del tributo, al potere discrezionale non vincolato dell’Ente stesso. Ragion per cui, questa opposizione evidenzia come l’attuale Amministrazione, in riferimento all’esercizio della sua potestà decisionale non vincolata, avrebbe ben potuto tener conto del grave disagio in cui versano gran parte dei propri concittadini evitando indebiti rincari dei tributi”.