L'onorevole Brambilla a Cava de' Tirreni per incontrare le associazioni animaliste

L’onorevole Michela Vittoria Brambilla incontra le associazioni animaliste con l’obiettivo di far fronte comune nella difesa degli indifesi. L’appuntamento è per il prossimo 31 maggio alle ore 16 presso Caffè Mademoiselle Charlotte di Cava de’ Tirreni. All’incontro interverranno il coordinatore cittadino di Noi Moderati della città metelliana Bruno D’Elia; il dottor Angelo Apostolico, responsabile dell’unità operativa dipartimento Randagismo dell’Asl di Salerno; il professor Giovanni Conti, presidente della Lega Nazionale per la difesa del Cane di Cava de’ Tirreni; la professoressa Dolores Carratu', presidente dell’associazione “Vibrisse e Codine”; Danilo Sorrentino, vice presidente Anfor, associazione nazionale Forestale; Vincenzo Senatore, responsabile provinciale Aisa Guardie Zoofile; Gianna Senatore, presidente associazione Zoofila Nocerina.



Le conclusioni sono affidate al vice presidente della Camera dei Deputati e Responsabile degli enti locali l’onorevole Pino Bicchielli e l’onorevole Michela Vittoria Brambilla. Prima dell’incontro con le associazioni l’onorevole Brambilla sarà ricevuta, alle ore 14, dal sindaco Vincenzo Servalli e successivamente la deputata farà visita al canile e ambulatorio veterinario Asl. "Un momento importante per noi, per le associazioni che hanno sempre lavorato sul territorio e l’occasione anche per capire quale il contributo che il governo nazionale può offrire – ha detto il coordinatore cittadino Bruno D’Elia – Un ringraziamento al nostro deputato, l’onorevole Bicchielli, per la presenza, il sostegno, per la fiducia e per questa grande opportunità".