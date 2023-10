Bretella A2-Agropoli, Fratelli d'Italia attacca Alfieri: "Si farà solo quello che è utile"

E’ polemica sulla bretella Anas A2 Eboli-Agropoli voluta con forza dai sindaci di Agropoli Mutalipassi e di Capaccio Alfieri, che, però, ha ricevuto nei giorni scorsi la bocciatura, almeno di carattere politico, da parte del vice ministro Cirielli. Alfieri, in un’intervista rilasciata ad una tv locale di Capaccio, ha criticato la posizione di Cirielli e difeso il progetto della nuova infrastruttura suscitando la reazione dei vertici di Fratelli d’Italia. “Da anni governano tutto ma non sono capaci di realizzare nulla" attacca il senatore di FdI Antonio Iannone: "L’Aversana è ferma dove l’abbiamo lasciata ai tempi in cui governavamo la Provincia; la strada del Parco manco a parlarne. E ora parlano della bretella Eboli-Agropoli ma con questi “architetti” sarebbero ancora in corso di costruzione le piramidi. Deluchini, Alfierini, Pd vari e diversamente Pdparlano sempre al futuro ma il presente langue. Alfieri non supera il ponte di ferro sul Sele e De Luca non scende mai sotto Salerno: sono due ectoplasmi istituzionali che blaterano molto e realizzano il niente. Facessero meno polemiche e più lavoro che non hanno una visione e ancora meno visione della realtà".

La polemica

Il senatore salernitano, poi, ribadisce: "Differentemente da loro che hanno solo la cultura della propaganda di partito, il Governo ha la cultura delle Istituzioni e dello Stato, quello che è per tutti i cittadini. Si farà solo quello che è utile e in rete per servire aree vaste ed interconnettere i territori non si spende per pannicelli caldi pagati a peso d’oro utili solo alla propaganda di questi anfitrioni del nulla. Le infrastrutture sono la vera svolta per lo sviluppo locale e vanno fatte con una filosofia che valorizzi tutti i territori e non alcunipenalizzandone altri. Una cosa è certa: i responsabili dell’isolamento della parte sud della nostra non possono essere la soluzione. La soluzione è il superamento di questi attori politici”. "Nella surreale discussione, attivata da un sindaco in scadenza di mandato e Presidente della Provincia ancora per pochi mesi, relativa al progetto di bretella che collegherebbe Eboli ad Agropoli, FdI Salerno ha una posizione di ferma contrarietà, in quanto quel progetto è soltanto la più costosa tra le opzioni in campo per intervenire sulla viabilità verso il Cilento; la più costosa in termini economici e di consumo di suolo" gli fa eco il commissario provinciale Alberico Gambino: "Riteniamo, ad esempio, che qualsiasi valutazione vada fatta attraverso il completamento di altri assi viari che alleggerirebbero i flussi di traffico verso il Cilento come la strada del Parco; soltanto dopo sarà possibile una valutazione del costi/benefici dell’opera", aggiunge Gambino. "È trascorso ormai quasi un decennio dall'ultimo intervento sull'Aversana per la quale esiste un progetto irrealizzato di completamento; servirebbe tra l'altro anche a collegare meglio, e più facilmente, l'aeroporto Costa d'Amalfi alla costiera Cilentana", precisa Gambino. "Sul progetto della costosissima Bretella Alfieri/De Luca, vedremo come si esprimerà l'Anas. Noi siamo fortemente contrari e abbiamo ben chiare le numerose alternative