Elezioni comunali a Buccino e Castel San Giorgio: stop del Tar a Parisi e Petrillo

Defezioni elettorali in due comuni del salernitano. Il giudici del Tar respingono il ricorso di Vincenzo Petrillo, candidato a sindaco nel comune di Castel San Giorgio, in merito alla riammissione della sua lista elettorale. “Castel San Giorgio nel Cuore”, dunque, è destinata a non comparire sulle schede elettorali del prossimo 12 giugno. Nel corso dei controlli relativi alla documentazione era stata riscontrata la mancanza degli elementi di congiunzione tra i diversi atti che componevano il plico. Ma il commercialista non si arrende ed è pronto a ricorrere al Consiglio di Stato.

Negli Alburni

A Buccino, intanto, è stata confermata, sempre dal Tar, l’esclusione del sindaco uscente Nicola Parisi insieme ad altri due candidati consiglieri dalla competizione elettorale per il mancato rispetto delle quote rosa all’interno della lista a supporto della candidatura a primo cittadino di Maria Trimarco. Anche in questo caso è pronto un ricorso al Consiglio di Stato.