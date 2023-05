Tragedia di Ravello, Vietri (FdI): "Da De Luca neanche una parola". Bilotti (M5S) presenta interrogazione

Si anima il dibattito politico dopo che, lunedì scorso, un autobus turistico è precipitato in una curva in Costiera Amalfitana. “Dispiace constatare che da De Luca oggi non è arrivato un minimo accenno alla tragedia verificatasi lunedì scorso a Ravello in cui ha perso la vita il giovane Nicola Fusco. A quanto pare la sicurezza stradale in Costiera Amalfitana non è tra le sue priorità” dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che replica al governatore della Campania su alcuni temi trattati durante la diretta social del venerdì.“De Luca non si è stancato di raccontare balle? In otto anni solo proclami. Ora sostiene che in meno di un anno svuoterà addirittura le liste di attesa nella sanità. In questo modo offende l’intelligenza dei cittadini campani. Le condizioni in cui sono costretti a lavorare, da anni, medici e infermieri negli ospedali campani sono sotto gli occhi di tutti: un vero disastro, di cui pagano le conseguenze inevitabilmente i cittadini, molti dei quali fuggono fuori regione a curarsi. Ma - sottolinea Vietri - è il modello De Luca ad essere un fallimento. A confermarlo, ulteriormente, gli ultimi dati Istat: nel 2022 la Campania - dove si registra il calo piu' marcato rispetto all'anno precedente - risulta essere la regione con piu' basso livello di soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita (35,7%)”. Sul caro affitti, poi, Vietri ricorda al governatore che il “Governo Meloni ha sbloccato 660 milioni di euro per l’acquisizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze universitarie. C’è chi parla a vanvera come lui e chi invece fa i fatti”.

M5S in campo

"Strade inadeguate sono costate la vita a troppe persone, Governo e Regione intervengano per la messa in sicurezza della Costiera Amalfitana". E’ stata depositata stamattina l’interrogazione parlamentare a firma della senatrice Anna Bilotti (M5S) sullo stato della viabilità dell’area costiera compresa tra Napoli e Salerno. “Solo per un caso fortuito non piangiamo un bilancio più grave visto che l’autobus aveva appena accompagnato una comitiva di turisti in città – spiega la senatrice Bilotti – Un drammatico fatto di cronaca che rappresenta solo l’ultimo in ordine di tempo di una lunga scia di sinistri stradali con morti e feriti tra gli utenti della rete di strade statali, regionali, provinciali e comunali che si articolano tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, a cavallo tra le provincie di Salerno e di Napoli”. “Oggi sono intervenuta per chiedere al ministro delle infrastrutture e dei trasporti se ha intenzione di attivarsi seriamente per la messa in sicurezza di tutta la rete stradale tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Verificare se queste strade rispettano gli standard di sicurezza per gli utenti e se gli Enti responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria abbiano effettuato con regolarità le azioni di messa in sicurezza in maniera conforme a quanto previsto dalla normativa vigente”. “E’ necessario che il governo intervenga per stanziare fondi da destinare a interventi di riqualificazione di tale rete stradale – conclude la senatrice –, anche in considerazione dell’altissimo flusso veicolare che la interessa, vista la rilevanza di carattere mondiale di queste terre, il biglietto da visita di un’intera nazione. Proprio in questi giorni abbiamo seguito con entusiasmo la tappa del Giro d’Italia, definita tra le più belle in assoluto per la bellezza dei luoghi e il calore dei cittadini che hanno accolto i ciclisti provenienti da tutto il mondo”.