Bus turistici parcheggiati nei posti auto al Parco Arbostella: la denuncia di Musto (FdI)

Autobus turistici parcheggiati nei posti liberi riservati alle auto al Parco Arbostella. A denunciarlo è Vincenzo Musto, esponente del Circolo Insieme di Fratelli d’Italia Salerno. “In questo modo vengono sottratti posti ai residenti. E il Comune dorme… Bisogna regolamentare meglio l’ingresso e la fermata”.

L'intervento dei vigili

Musto ha informato il Comando dei vigili urbani: "Che io sappia il comandante della Polizia Municipale Battipaglia, che ringrazio per la disponibilità e la solerzia, ha predisposto un piano per il parcheggio dei bus e per i trasgressori multe salate".