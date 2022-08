"Un caffè con gli attivisti": l'iniziativa del Movimento Cinque Stelle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 5 agosto alle ore 18:00 al Triticum di Baronissi in via Salvador Allende, 43/I un caffè per ascoltare e proporre soluzioni alle numerose problematiche che affliggono i nostri territori. L’incontro vedrà la partecipazione del Consigliere regionale Michele Cammarano e la Senatrice Felicia Gaudiano.

Un'occasione di confronto, importante anche in virtù dei cambiamenti e della riorganizzazione che la nostra forza politica sta attraversando. Sarà un momento di ascolto e di condivisione, per ripartire dai territori e avviare in maniera ancora più incisiva la nuova era del nostro MoVimento con Giuseppe Conte capo politico. Gli attivisti presenti saranno pronti a fornire informazioni in merito a tutte le attività passate, presenti e future!

Un Cittadino informato è sovrano e libero di scegliere.