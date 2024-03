“Il Patto – Oltre il trentennio perduto”: Calenda torna a Salerno per presentare il nuovo libro

Carlo Calenda torna a Salerno. Il leader di Azione sarà in città il prossimo 11 aprile per presentare il suo nuovo libro “Il Patto – Oltre il trentennio perduto”. L’appuntamento è per le ore 18 presso l’Hotel Mediterranea, in via Generale Clark.

Gli organizzatori

Ad accoglierlo ci saranno la presidente nazionale del partito Mara Carfagna, il deputato Antonio D’Alessio, il segretario provinciale Gigi Casciello insieme a consiglieri comunali, dirigenti e militanti della provincia di Salerno.