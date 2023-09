Spopolamento dei giovani, a Salerno la "medaglia di bronzo" per i peggiori d'Italia: l'ira di Iannone

L’Italia, negli ultimi dieci anni ha perso quasi un milione di giovani tra i 15 e i 34 anni (966.938 esattamente). Cause del dramma, denatalità ed emigrazione al Sud. A diffondere i dati, la Cgia che rende noto come in Campania, il calo — in due lustri — risulti pari al 20% del totale nazionale. E Salerno e la sua provincia, negli ultimi dieci anni, contano sempre meno giovani: in due lustri, risultano 39.775 ragazzi (dai 15 ai 34 anni ndr) in meno. “Ancora una volta Salerno e provincia su un podio, negativo, che bene spiega le fallimentari politiche sociali e del lavoro da parte della sinistra – che ha, evidentemente, malgovernato in questi anni a livello nazionale, regionale e provinciale – che hanno coinvolto nel tempo l’intero territorio e frenato notevolmente le famiglie dal fare figli. In quest’occasione abbiamo ricevuto la medaglia di bronzo per i peggiori d’Italia – secondi solo a Napoli e Palermo – in riferimento allo spopolamento dei giovani”. Lo ha osservato il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del Partito in Campania.

"Ci vorranno anni prima che questa tendenza possa essere cambiata. Intanto il governo Meloni ha messo la famiglia in cima all’agenda politica – così come sottolineato dal Presidente del Consiglio nel suo intervento agli Stati Generali della Natalità – introducendo nuove misure di sostegno al reddito, agevolazioni fiscali per le famiglie, proprio per combattere il trend negativo del calo demografico in Italia e scoraggiare l’interruzione volontaria di gravidanza”, conclude Iannone.

Il mercato del lavoro

Intanto, come notato dall'ufficio Studi della Cgia, nei prossimi 5 anni quasi il 12% degli italiani lascerà definitivamente il posto di lavoro per aver raggiunto il limite di età. Con sempre meno giovani destinati a entrare nel mercato del lavoro, “rimpiazzare” una buona parte di chi scivolerà verso la quiescenza diventerà un grosso problema per tanti imprenditori.