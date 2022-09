Politiche 2022, Cammarano (M5S): "De Luca promette qualsiasi cosa pur di recuperare voti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“A pochi giorni dalle elezioni, il governatore De Luca riesce sempre, magicamente, a trovare e distribuire soldi a pioggia. Ha la capacità straordinaria di promettere qualsiasi cosa pur di recuperare qualche voto. I cittadini e le imprese della nostra terra sono in grande difficoltà e hanno bisogno di piani concreti, non di speculazioni. Purtroppo già in passato dietro agli annunci di De Luca si nascondevano delusioni per i campani”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo regionale M5S Michele Cammarano. “Il Governatore dettagli le coperture economiche e i tempi dei roboanti aiuti che sbandiera - conclude - perché altrimenti ci troveremmo di fronte all’ennesima farsa elettorale”.