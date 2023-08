Acqua troppo cara al bar dell'Arechi, l'ira di Cammarota: "Ingiusto e illegittimo"

“Il dirigente aveva assicurato il bando con prezzi calmierati. Così non è stato. Delle due l’una, o la ditta non rispetta le regole, o le regole non hanno rispettato gli impegni. Ora si vada fino in fondo.” È quanto denuncia Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza, che torna sul tema del costo dell'acqua nel bar dello stadio Arechi.

La denuncia

“Come tutti sanno - scrive Cammarota - il 30 giugno la Commissione, su impulso unanime di tutti i consiglieri , aveva richiesto e ottenuto di controllare i prezzi nei punti di ristoro dello stadio Arechi attraverso una clausola da inserire nel nuovo bando, e quindi con prezzi calmierati almeno per l’acqua entro 1,50 euro a bottiglia. È ingiusto e illegittimo in regime di monopolio e di necessità, perché dall’esterno non si può introdurre nulla, che si abusi con prezzi fuori controllo e fuori mercato, in particolare per un bene primario come l’acqua. Appena riapriranno gli uffici richiederemo i contratti di affidamento e tutti gli atti di gara – conclude Cammarota – ma anche le modalità di controllo del servizio, accertando le eventuali responsabilità da qualunque parte siano, e quindi richiedendo la revisione dell’affidamento o la revoca dall’aggiudica”