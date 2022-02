Un nuovo impianto sportivo a Castel San Giorgio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Hanno preso il via ieri mattina i lavori preliminari e propedeutici alla realizzazione di un impianto sportivo polivalente per basket e pallavolo amatoriale presso l'area pubblica adiacente alle abitazioni IACP in località Castelluccio. Con delibera di giunta n. 13 del 17 gennaio scorso l'amministrazione comunale guidata da Paola Lanzara ha formulato al responsabile del quinto settore la richiesta di verificare l'opportunità di realizzare un impianto sportivo presso l'area pubblica di piazza Mattia Izzo con l'obiettivo di riqualificare l'intera zona e di offrire un importante luogo di aggregazione.

«A tempo di record ancora una volta siamo riusciti a concretizzare un nuovo, importante progetto che ha una duplice valenza:riqualificare un'area pubblica, sottrarla al degrado e soprattutto darle una finalità sociale. Un impianto sportivo polifunzionale a servizio della frazione di Castelluccio ma anche di tutto il territorio comunale, di tanti giovani, ma anche dei sodalizi sportivi che vorranno utilizzarlo. Creiamo occasioni di crescita per tutti, i benefici derivanti dall’attività sportiva sono risaputi, oltre che in termini di salute e benessere, anche a livello sociale ed economico.Lo sport insegna ad accrescere le relazioni sociali, a creare integrazione e inclusione, le sue regole concorrono a sviluppare amicizie e legami , rispetto e fiducia, un altro mattone che ci porta ogni giorno a fare della nostra Castel San Giorgio un luogo sempre più vivibile, a misura di cittadino e delle sue esigenze» - così la sindaca Paola Lanzara nel comunicare l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto sportivo polifunzionale di Castelluccio.

I lavori, per un importo di spesa complessivo di 44 mila euro, prevedono la realizzazione di plinti di ancoraggio per pali di recinzione, fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati, basamento in conglomerato bituminoso, primo strato, fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica (SIT-IN TOP COURT 22 HFDT), fornitura e posa in opera di impianto pallavolo e basket oltre accessori di gioco.

Il campo polivalente sarà costituito da un rettangolo di circa 30 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza, composto da linee di larghezza pari a 5 cm. Lungo il perimetro del campo di gioco è stata prevista una fascia di rispetto larga 2 mt. Per la divisione del campo sarà posata una rete divisoria per evitare interferenze tra le due attività sportive previste.