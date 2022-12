Canali Rai assenti nei rioni collinari di Salerno, Celano (Fi) scrive al sindaco

Nei rioni collinari ed in particolare a Giovi il segnale della televisione è pressoché assente. Di conseguenza i cittadini salernitani sono impossibilitati a seguire perfino i canali nazionali.

L'interrogazione al sindaco

A farsi carico della problematica è il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano: “I residenti di Giovi, al pari di ogni altro, sono costretti a pagare il canone senza poter seguire neppure i canali della Rai. Appare incredibile che vi possano essere ancora zone escluse dalla possibilità di fruire di un servizio pubblico”. Per questo, il consigliere comunale di opposizione ha presentato un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli per sapere “se e quando l'Amministrazione intenda intercedere con determinazione e risolutezza presso la Direzione Rai affinché si intervenga tecnicamente per evitare che nostri cittadini, che pagano un servizio, restino emarginati ed insoddisfatti” conclude Celano.