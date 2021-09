Aisp, anche Rita Mazzotti tra i candidati alle comunali: l'annuncio di Giudice

Oltre a Raffaele De Santis, Rita Mazzotti si metterà in gioco per sostenere Fabio Falcone nella lista civica Liberal Democratici con Vincenzo Napoli sindaco

Un altro associato AISP si candiderà come consigliere in una lista civica alle prossime elezioni comunali: oltre a Raffaele De Santis, Rita Mazzotti si metterà in gioco per sostenere Fabio Falcone nella lista civica Liberal Democratici con Vincenzo Napoli sindaco.

Parla Donato Giudice (Vicepresidente Aisp)

Come abbiamo sempre tenuto a sottolineare l'AISP non ha bandiere politiche, infatti abbiamo tre nostri associati in tre liste civiche diverse. Fabio Falcone ha partecipato attivamente a tante proteste ed iniziative, ha un ampia veduta sul turismo, sui mezzi di comunicazione digitali e sull' espressione artistica musicale. Salerno ha un potenziale pazzesco, bisogna dare fiducia ai giovani e alle proprie idee. Rinnovo un grande in bocca al lupo di buona fortuna a tutti e tre i nostri candidati.

Falcone ha annunciato il suo impegno per la promozione del commercio e del turismo: "Per cambiare qualcosa bisogna attingere dalle ferite prodotte da esperienze fatte sul campo e non studiate in classe", ha detto il candidato.