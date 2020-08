Elezioni regionali, presentata la lista di “Alleanza di Centro”: ecco i nomi dei candidati

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista della “Alleanza di Centro per i territori” in appoggio alla candidatura a presidente di Stefano Caldoro.

I candidati

Raffaele Gallotta Francesco Casciano Giuseppina Crescenzo Antonio Fernicola Aniello Gaito Donatella Martuscelli Samantha Memoli Mario Romanelli Maria Francesca Sproviero