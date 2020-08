Elezioni regionali, presentata la lista di “Caldoro Presidente-Udc”: ecco i nomi dei candidati

In vista delle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre è stata depositata la lista di “Caldoro Presidente-Unione di Centro” in appoggio alla candidatura a presidente di Stefano Caldoro.

I candidati

Campochiaro Bruno Conforti Giuseppe Cupo Paola De Cristofaro Lucia Gallotta Donato Iuorio Giovanni Raele Giuseppina Scutillo Rolando Vitagliano Raffaele